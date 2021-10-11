سرب معلومات فى شطيرة.. كواليس القبض على أخطر جاسوس أمريكى

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، كواليس القبض على جوناثان توبي الجاسوس الأمريكي.

وقالت الصحيفة إنه تم القبض على توبي في ولاية فرجينيا الغربية في 9 أكتوبر 2021، مع زوجته ديانا، بعد أن وضع بطاقة ذاكرة قابلة للإزالة فيما يسمى «ديد دروب» في عملية تم ترتيبها مسبقًا في الولاية، وفقًا لوزارة العدل.

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المخطط بدأ في أبريل 2020 عندما أرسل جوناثان توبي حزمة من وثائق البحرية إلى حكومة أجنبية، وكتب أنه مهتم ببيع أدلة العمليات وتقارير الأداء وغيرها من المعلومات الحساسة إلى تلك الدولة.

كما تقول السلطات إنه قدم أيضًا تعليمات حول كيفية إدارة العلاقة السرية، برسالة تقول: "أعتذر عن هذه الترجمة السيئة إلى لغتك".

وتابع: «يرجى إرسال هذه الرسالة إلى وكالة المخابرات العسكرية الخاصة بك، أعتقد أن هذه المعلومات ستكون ذات قيمة كبيرة لدولتك، هذه ليست خدعة».

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحزمة التي كان لها عنوان إرجاع في بيتسبرج، حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديسمبر 2020، من خلال مكتب الملحق القانوني في الدولة الأجنبية غير المحددة.

وتابعت أن وثائق المحكمة لا توضح كيف جاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستلام الطرد أو من من.

وأضافت أنه على أي حال استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ملاحظات توبي كنقطة انطلاق لعملية سرية مدتها أشهر، حيث يتظاهر العميل بأنه ممثل.

وأشارت إلى أن البريد الإلكتروني لدولة أجنبية قد أجرى اتصالات مع توبي ووافق على دفع آلاف الدولارات بالعملة المشفرة مقابل المعلومات التي كان يقدمها لهم.

وأرسل الوكيل السري إلى توبي حوالي ١٠ آلاف دولار من العملة المشفرة في يونيو 2021، واصفًا ذلك بأنه علامة على حسن النية والثقة، كما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبعد أسابيع، شاهد الوكلاء الفيدراليون وصول عائلة توبي إلى موقع متفق عليه في ولاية فرجينيا الغربية للتبادل، ويبدو أن ديانا كانت تعمل كمراقبة لزوجها خلال عملية الإغلاق التي دفع فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي 20 ألف دولار.



وذكرت وثائق المحكمة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد بطاقة ذاكرة زرقاء ملفوفة بالبلاستيك، ووضعت بين شريحتين من الخبز على نصف شطيرة.

وتضمنت السجلات الموجودة على بطاقة الذاكرة عناصر تصميم وخصائص أداء مفاعلات الغواصات من فئة فرجينيا.



وتصف وزارة العدل تلك الغواصات بأنها "غواصات هجوم سريع بصواريخ كروز، والتي تتضمن أحدث تقنيات التخفي وجمع المعلومات الاستخباراتية وأنظمة الأسلحة".



وتضمنت بطاقة الذاكرة أيضًا رسالة مكتوبة تقول جزئيًا: "أتمنى أن يكون خبراؤك سعداء جدًا بالعينة المقدمة، وأتفهم أهمية التبادل الصغير لتنمية ثقتنا".



أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تبادلات مماثلة على مدار الأشهر العديدة التالية، بما في ذلك واحدة في أغسطس 2021 في شرق فرجينيا، والتي حصل توبي فيها على ما يقرب من ٧٠ ألف دولار.



وفي تلك الحالة، كما يقول المدعون، أخفى في علبة علكة بطاقة ذاكرة تحتوي على تصميمات تخطيطية لغواصة من طراز فرجينيا.



وتزعم الشكوى انتهاك قانون الطاقة الذرية، الذي يقيد الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأسلحة الذرية أو المواد النووية.



من غير الواضح عدد التهم التي يواجهها الزوجان، لكن يُعاقب على التجسس بعقوبة قصوى مدتها عشر سنوات بموجب قانون الولايات المتحدة.