الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«خطة النواب» تنتهى من مناقشة 41 مادة بقانون المالية العامة الموحد

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

استكملت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، حيث انتهت اللجنة من مناقشة عدد 41 مادة من أصل 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموارد بغير الطريق النقدى.

وشهدت المادة 24 جدلا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات.

وقال النائب محمود قاسم، إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين.

واقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إضافة تعريف للفظ الاستخدامات فى باب التعريفات الموجود فى القانون، لافتًا إلى أنه يجب استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.

لجنة الخطة و الموازنة مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مجلس الشيوخ

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