الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة جديدة: ارتفاع حالات الإصابة بالاكتئاب في العالم

الاكتئاب
الاكتئاب

توصلت دراسة جديدة إلى أن حالات الاكتئاب والقلق ارتفعت بنحو 25٪ في جميع أنحاء العالم خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكدت نتائج الدراسة الجديدة إلى أن وباء كوفيد، تسبب في حدوث حالات من القلق والاكتئاب  الحاد في جميع أنحاء العالم.

ووجد فريق بحث أسترالي بقيادة جامعة كوينزلاند أن حالات الإصابة بحالتين من حالات الصحة العقلية نمت بنحو 25 بالمائة في عام 2020.

وتعرض الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والنساء للإصابة بشكل خاص.


ثلث حالات الإكتئاب في العالم من النساء

من جانبه قال المؤلف الرئيسي الدكتور داميان سانتوماورو ، الباحث من جامعة كوينزلاند ، إن نتائج الدراسة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقوية أنظمة الصحة العقلية من أجل معالجة العبء المتزايد لاضطراب الاكتئاب الشديد واضطرابات القلق في جميع أنحاء العالم.

وأجرى الباحثون الذين نشروا نتائج الدراسة في The Lancet ، تحليلًا تلويًا لـ 48 دراسة نُشرت خلال عام 2020 وفي يناير 2021.

وحدد الفريق 246.2 مليون حالة من حالات الاضطراب الاكتئابي الكبير في عام 2020 ، مع خط أساس قدره 193 مليون حالة ، مما يعني أن الوباء تسبب في 53.2 مليون حالة اكتئاب إضافية - أو نمو بنسبة 27.5 %.

وكان ثلثا الحالات الإضافية بين النساء 35.5 مليون من أصل 53.2 مليون.، حيث شكلت النساء ثلثي النمو في كلتا الحالتين ، وتحملن العبء الأكبر من تأثير الصحة العقلية في العام الماضي.

وأشار الباحثون إلى أن إغلاق المدارس وعوامل أخرى تسببت في عدم الاستقرار في حياة الشباب والمراهقين.

وتميل مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات المنزلية الإضافية إلى أن تقع على عاتق النساء، ولأن النساء أكثر عرضة لوقوع ضحايا للعنف المنزلي، الذي زاد في مراحل مختلفة من الوباء.

كما أن الأشخاص الأصغر سنًا، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، يمثلون أيضًا جزءًا كبيرًا من الحالات التي تسبب فيها الوباء، ويلقي فيراري باللوم عليها في إغلاق المدارس وزيادة احتمال فقدهم لوظائفهم أثناء الوباء - مما تسبب في عدم الاستقرار.

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