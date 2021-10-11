القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء فى مشاجرة بقليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 5 أشخاص بقرية طنان دائرة مركز شرطة قليوب، لحيازتهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، استأجرهم موظف بالتعليم من إحدى عائلات القرية للتشاجر مع أفراد عائلة أخرى بسبب خلافات بين العائلتين وسابقة تحرير محاضر رسمية بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1420 جنح مركز قليوب وألقي القبض على المتهمين، بينما لاذ المُحرض بالفرار وتولت نيابة مركز قليوب التحقيق، وأمرت بحبسهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات، وسرعة ضبط موظف التعليم.

كانت معلومات سرية، وردت إلى المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز قليوب، أفادت بقيام "سعد س ع"، موظف بالتعليم، بالاستعانة بأشخاص آخرين للتشاجر مع عائلة بقرية طنان، وقيام المحرض ومعاونوه بإعداد أسلحة بيضاء ومولوتوف لاستخدامها في المشاجرة.

أُخطر اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية بإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، وعلى الفور قاد المقدم مصطفي دياب، رئيس مباحث مركز قليوب قوة أمنية وتمت محاصرة المتهمين أمام أحد المنازل وضبطهم وتبين أنهم 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ومولوتوف.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم الأسلحة وزجاجات المولوتوف بقصد استخدامها في التشاجر مع عائلة مهران، والانتقام منهم بتحريض من موظف بالتعليم بسبب خلافات سابقة بين الطرفين حيث جرى تحريز الأسلحة المضبوطة معهم وزجاجات المولوتوف وتولت النيابة التحقيقات.