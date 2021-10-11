الإفتاء: أخذ قرض شخصي لسداد الدين «جائز» في حالة واحدة

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: لو شخص مديون بمبلغ من المال وعليه وصل أمانة، والدائن يهدده أنه يوصله للمحامي فهل يجوز له اقتراض هذا المبلغ وسداد هذا الدين من البنك على دفعات للبنك.

من جانبها، ردت الدار قائلة: " إن القرض الشخصي الذي عليه فائدة الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة، ولم يجد المدين ما يسد به هذا الدين، وسوف يترتب على عدم سداده حبسه، فيجوز في هذه الحالة أخذ قرض لقضاء دينه".



حكم لبس دبلة الخطوبة للشاب والفتاة في الإسلام؟

بينما أجابت الدار على فتوى أخرى في لبث المباشر، قائلًة:" إن لُبس الدُّبْلَة ليس ممنوعًا شرعًا؛ سواء كان لُبْسها مطلقًا أو لجعلها علامةً على الخطبة أو التزوج، بشرط ألَّا تكون من الذهب للرجال، وذلك لما رواه الترمذي -وقال فيه: حسن صحيح- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ)) وأن لا يعتقد من يلبسها أنها مؤثرة بذاتها في بقاء المحبة بينه وبين زوجه، أو يتشاءم إذا خُلِعَت أو تغيَّر موضعها في أصابع اليد، ويجوز للمرأة لبس الدبلة من الذهب أو الفضة.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.