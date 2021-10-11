الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. تسليم مدرسة زاوية البقلي الابتدائية لـ«الأبنية التعليمية» بمركز الشهداء

مدرسة زاوية البقلي
مدرسة زاوية البقلي

 تسلمت هيئة الأبنية التعليمية  بمحافظة المنوفية، اليوم، مدرسة زاوية البقلى الابتدائية بعد انتهائها وتتضمن 12 فصلا مقسمة على 5 أدوار على مساحة 300م٢، وتعتبر مدرسة زاوية البقلي الإبتدائية ثاني إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع الأبنية التعليمية بعد مدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية بدراجيل.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الأبنية التعليمية بالقرى، أو إنشاء الجديد منها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع و تقليل كثافة الفصول للتيسير على الطلاب والمدرسين وخلق المكان والمناخ المناسب واللائق لضمان نجاح العملية التعليمية.

- رئيس مركز الشهداء يعاين مواقع لمشروعات جديدة ضمن "حياة كريمة"

وفي سياق آخر.. قام  مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمعاينة عدد من المواقع المقرر إنشاء عدد جديد من مشروعات المبادرة الرئاسية عليها، حيث تمت معاينة موقع بكفر حجازي تم تخصيصه لإقامة مركز شباب على مساحة 4160م٢ تقريبا، كما تمت معاينة موقعين آخرين بزاوية الناعورة لإنشاء مركز شباب على مساحة 1512م٢، ومركز صحي على مساحة 2100م٢ تقريبا.

و تابعرئيس مركز ومدينة الشهداء، جولته بتفقد آخر المستجدات ببعض مشروعات المبادرة حيث تفقد تخشيب سقف الدور الثاني علوي وتسديد الدور الأرضي بالمجمع الخدمي بساحل الجوابر، كما تفقد أعمال صب سقف الدور الأرضي بالمجمع الزراعي بالقرية.
وخلال جولته تفقد التشطيبات النهائية للمركز التكنولوجي بديوان مجلس مدينة الشهداء، أكد  "رياض"على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تسريع معدلات نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها، كما أكد على حرصه التام على المتابعة الدورية الميدانية لتنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومي "حياة كريمة"، داخل المركز لرصد أية معوقات تواجه تنفيذ الأعمال والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جديدة تحقيق خدمات الابتدائية هيئة الأبنية التعليمية مشروعات الشهداء وحدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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وائل لطفي

منير

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