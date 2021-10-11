الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: تعقيم وتطهير القطارات والمحطات وتشديد على ارتداء الكمامة اليوم

تعقيم المترو
تعقيم المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن استمرار الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لعمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مدار اليوم تنفيذا لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك اليوم الاثنين.


 وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من رئيس الشركة بشأن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها بعد دخول المحطات.

وبدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين (صباحية ومسائية)، اليوم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، على أن يبدأ العمل الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء، وحتى 30 من الشهر الجاري، على أن يكون العمل فترة واحدة أيام الجمع والعطلات الرسمية، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة  3 مساء.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه تم وضع اللوحات الإرشادية على شبابيك صرف الاشتراكات لتوضيح شروط استخراج الاشتراكات للطلاب.

وأكدت، في ذات الوقت، اتخاذ إجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جمهور الركاب  للوقاية من فيروس كورونا.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2021/2022، في عدد من محافظات الجمهورية، بينما تنطلق غدا الأحد، بباقي المدارس، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة بالاتفاق مع قطاع الطب الوقائي لوزارة الصحة والسكان، حافظا على الطلاب والقائمين بالعملية التعليمية على صحتهم من قدوم الموجة الرابعة بفيروس كورونا.

 

 

تعقيم المترو اليوم مترو كورونا تطهير

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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