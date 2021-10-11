تجديد حبس «دجال حلوان» المتهم بقتل سيدة ضربًا بسبب الجن

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأثنين، حبس دجال ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل عقب تقييدها وتكبيلها والتعدي عليها بالضرب بحجة علاجها من المس أو الجن.

وكانت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل أنهى حياتها دجال أثناء علاجها من "المس" بنطاق دائرة القسم، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وتسليمها لذويها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على دجال أو معالج روحاني أنهى حياة سيدة أثناء علاجها من "المس" بمنطقة حلوان.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وعلى جسدها آثار ضرب وتوفيت متأثرة بإصابتها. وبالانتقال والفحص تبين أن دجالًا ادعى قدرته على إنهاء معاناتها الناجمة عن "مس الجن"، فكبلها وتعدى عليها بالضرب، مستخدمًا حبالًا وأسلاكًا وعصا أدت إلى وفاتها.

وبسؤال أسرتها أكدوا أنها متزوجة وكانت تعانى من مرض نفسى فى الآونة الأخيرة، وتقوم بالعلاج روحانيًا اعتقادًا منه بإصابتها بمس من الجن، وتم ضبط المتهم.