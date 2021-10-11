الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «دجال حلوان» المتهم بقتل سيدة ضربًا بسبب الجن

دجال
دجال

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأثنين، حبس دجال ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل عقب تقييدها وتكبيلها والتعدي عليها بالضرب بحجة علاجها من المس أو الجن.

وكانت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل أنهى حياتها دجال أثناء علاجها من "المس" بنطاق دائرة القسم، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وتسليمها لذويها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على دجال أو معالج روحاني أنهى حياة سيدة أثناء علاجها من "المس" بمنطقة حلوان.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وعلى جسدها آثار ضرب وتوفيت متأثرة بإصابتها. وبالانتقال والفحص تبين أن دجالًا ادعى قدرته على إنهاء معاناتها الناجمة عن "مس الجن"، فكبلها وتعدى عليها بالضرب، مستخدمًا حبالًا وأسلاكًا وعصا أدت إلى وفاتها.

وبسؤال أسرتها أكدوا أنها متزوجة وكانت تعانى من مرض نفسى فى الآونة الأخيرة، وتقوم بالعلاج روحانيًا اعتقادًا منه بإصابتها بمس من الجن، وتم ضبط المتهم.

الجن ربة منزل التحقيقات محكمة حلوان قاضي المعارضات الطب الشرعي منطقة حلوان المستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

تفاصيل إدراج هيئة الدواء 20 مادة جديدة فى جدول المخدرات

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

وزير الخارجية الإماراتى: الجناح المصرى فى «إكسبو 2020» يتميز بالإبهار

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: نستهدف زيادة تصنيع مستزمات الإنتاج المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟