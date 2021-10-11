الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الانبا نيقولا: البابا ثيودروس في زيارة رعوية لـ إثيوبيا و أوغندا

بابا الروم الارثوذكس
بابا الروم الارثوذكس

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه اليوم 11 أكتوبر 2021 وصل صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، إلى مطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آتيًا من القاهرة، وهو في طريقة إلى كامبالا عاصمة أوغندا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه وكان في استقباله بالمطار المتروبوليت دانييل مطرانية أكسوم (أثيوبيا وإريتريا)، وسفيرة اليونان لدى اثيوبيا السيدة/ Anna Farrou والمتقدم في الكهنة الأب كريسوستموس باربيريس.

وتابع:" بعد إقامة قصيرة غادر غبطته المطار متوجهاً إلى كمبالا عاصمة أوغندا.

هذا وكان قد احتفل نيافة الكاردينال كريستوف شونبورن، رئيس أساقفة فيينا، بالقداس الإلهي على مذبح شهداء سيفو في دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا.

‎وحضر القداس الإلهي قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، وغبطة البطريرك جوزف عبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ونيافة الكاردينال ماريو زيناري، السفير البابوي في دمشق، إلى جانب أصحاب النيافة المطارنة: مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار بطرس قسيس، المعاون البطريركي والمعتمد البطريركي في أبرشية حلب وتوابعها، ومار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

في بداية القداس الإلهي، شكر قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني نيافة الكاردينال على تلبيته دعوته لزيارة سورية آملاً أن ينقل للمجتمع الغربي صورة حقيقية عن وضع البلد والمواطنين السوريين.

أبرشية الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس البابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس

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