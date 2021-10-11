النقض تؤجل طعن أحداث شغب بلبيس لجلسة 22 نوفمبر
قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 57 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب بلبيس" على الحكم الصادر بمعاقبتهم بأحكام تتراوح مابين السجن المشدد 7 إلى 5 سنوات لجلسة 22 نوفمبر لاستمرار المرافعة.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بمعاقبة ٤ متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشأت عامة وقتل عمد واحراز أسلحة نارية واسلحة بيضاء في أحداث عنف شهدتها محافظة الشرقية في عام 2014.