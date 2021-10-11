الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومي للحوكمة» يُطلق مرحلة الامتحانات للبرنامج التدريبي «قيادة المرأة»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأحد، مرحلة الامتحانات للبرنامج التدريبي "القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية" لعدد 128 قيادة نسائية وتستمر الامتحانات لمدة خمسة أيام متصلة حتى يوم 14 أكتوبر الجاري. 
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الهدف من البرنامج يتمثل في تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، إلى جانب الارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة، والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الادارة الحكومية عالميا واقليميا باستخدام الحالات الدراسية المأخوذة من جامعة هارفارد.
وأشارت "شريف" إلى المحاور الفنية للبرنامج التدريبي وهي مقدمة في الإدارة، البيئة الخارجية والثقافة التنظيمية للمنظمات الحديثة، اتخاذ القرارات الإدارية، التخطيط والإدارة الاستراتيجية، الأخلاقيات والمسئولية الاجتماعية للمنظمات الحكومية الحديثة، الادارة الدولية، الهيكل التنظيمي، التحول التنظيمي، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأجيال والاختلاف في فرق العمل، العمل الجماعي، التواصل في الأعمال، المراقبة والتحكم في الإدارة، إدارة التكنولوجيا والابتكار، إنشاء وإدارة التغيير، مضيفة أن البرنامج تضمن أيضًا محاضرة عن مكافحة الفساد تناولت عدة موضوعات هي مدونة قواعد السلوك الوظيفي، مكافحة الفساد في مصر، معايير بناء الثقة في المؤسسات الحكومية، الإطار التشريعي والمؤسسي والتنظيمي لمكافحة الفساد.
ويعقد البرنامج التدريبي القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية لمدة 20 يوم تدريبي بواقع يومين في الأسبوع، ويستفيد منه عدد 128 قيادة نسائية منهم 50 متدربة من محافظة القاهرة، ، 20 متدربة من محافظة الغربية، 20 من محافظة البحيرة، 13 متدربة من محافظة دمياط ،25 متدربة من مدينة المنصورة.
وتعقد الامتحانات في مقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في المنهج التدريبي الذي تم تدريسه خلال فترة انعقاد البرنامج التدريبي، ويكون اليوم الأول من جدول الامتحانات للمتدربات من محافظة الغربية، وفي اليوم الثاني محافظة الدقهلية، تليها محافظة القاهرة وتعقد فيها المتحانات لمدة يومين متتاليين، ثم محافظتي البحيرة ودمياط في اليوم الأخير من الامتحانات، وقد سبق مرحلة بدء الامتحانات مرحلة مناقشة المشاريع المقدمة من القيادات النسائية المتدربة لمدة أربعة أيام متصلة.

التخطيط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة القيادة التنفيذية للمرأة برنامج تدريبي شريفة شريف

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منير

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