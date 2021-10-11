بعد افتتاح مدرسة باسمه.. زوجة الشهيد منسي: أتمنى أن تخرج نوابغ في كل المجالات

أعلنت منار سليم زوجة الشهيد أحمد المنسي، افتتاح مدرسة جديدة باسمه في مدينة الشروق أمس الأحد، وسط ترحيب واستعداد تام من قبل مدير الإدارة التعليمية والمدرسة والمدرسين، وتحت إشراف وفد من الصاعقة والقوات المسلحة.

مدرسة السهيد أحمد المنسي

وقالت منار لـ"الدستور"، إن المدرسة حكومية ابتدائي وإعدادي وثانوي، مؤكدة أن كل أدواتها جديدة والاستقبال أمس كان رائع من المعلمين والمشرفين وجميع عناصر العملية التعليمية في المدرسة.

وأشادت بالرسومات الموجودة على الحوائط داخل المدرسة والتي تحمل صور الشهيد المنسي.

مدرسة السهيد أحمد المنسي

وأضافت :«أتمنى للمدرسة التوفيق ونسمع إنها خرجت أجيال تخدم المجتمع.. بتحب بلدها.. ونوابغ زى ما اتعودنا من الشعب المصري فى كل المجالات.. سواء هندسة أو طب أو قضاء أو فن أو غيره».

مدرسة السهيد أحمد المنسي

وتابعت منار: “المدرسة تحتوي على كل الأدوات الحديثة وبها عمل ومجهود كبير، ولاحظت بالمدرسة فرحة كبيرة في عيون كل العاملين بها”.

مدرسة السهيد أحمد المنسي

وانطلقت الدراسة، أمس الأحد، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية لما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وانتظمت الدراسة من يوم السبت الماضي في 12 محافظة هى: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، إضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.