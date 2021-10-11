بدء رصف شارع 23 ديسمبر الرابط بين أحياء المناخ والزهور والضواحي ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين، عن بدء أعمال رصف شارع 23 ديسمبر الرابط بين أحياء الزهور والضواحي والمناخ، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية والفرعية بجميع أحياء المحافظة، والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد ، وحى الشرق .



وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو، و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800 م تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد ، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي، موضحا أن الأعمال تشمل التوسعة، و تأسيس بعض الأماكن، و رفع كفاءة وتجميل، و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية.

ولفت " الغضبان " إلى أن شارع 23 ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

- اعتماد الإجازات المرضية وتوزيع أرقام الجلوس من خلال مديرية التعليم فقط

وفي شأن آخر أعلن أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب و اعتماد الأجازات المرضية من خلال مديرية التربية والتعليم ، و إدارة الحوكمة بديوان عام المحافظة فقط ، ولن يتم اعتماد الأجازات أو الحصول على أرقام الجلوس من خلال المدارس كما كان يحدث من قبل ، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضمان سير وانتظام العملية التعليمية ببورسعيد وتحقيق الانضباط خلال العام الدراسي.

- تنسيق تام بين مديريتي التعليم و الصحة للمرور على المدارس بشكل مستمر

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية ، اليوم الاثنين ، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس على مستوى المحافظة، والتي شدد خلالها على ضرورة التزام الطلاب خلال العام الدراسي ومنع الغياب إلا للضرورة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و مديرية الصحة للمرور على المدارس بشكل مستمر، و التأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب وللحد من تداعيات فيروس كورونا.

وشهد " الغضبان" طابور الصباح بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات ، وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد .

وأكد خلال كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، على أهمية التزام الطلاب فى المدارس و أنه لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي ، حيث يشهد العام الدراسي الحالي تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل مناخ دراسي للطلاب ، موجها بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي حرصا على سلامتهم.

كما تابع سير وانتظام العملية التعليمية في مدرسة ( الشهيد مصطفي خضر) ومدرسة الشهيد محمود سالم الابتدائية، واطلع على إجراءات المدرسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن العملية التعليمية ببورسعيد شهدت انتظاما و نسبة حضور عالية للطلاب، و ذلك من خلال رصد وتفقد عدد من المدارس بجميع الأحياء خلال يومين.