السماح للمواطنين الملقحين في ماليزيا بالتنقل بين الولايات

سمحت السلطات الماليزية ابتداء من اليوم الاثنين، للمواطنين الملقحين ضد فيروس كورونا بالتنقل خارج منطقة إقامتهم، وذلك بعد رفع حظر كان مفروضا منذ مايو الماضي ضمن إجراءات الإغلاق التي كانت مفروضة لمواجهة الفيروس.



ويأتي تخفيف الإجراءات في ماليزيا، التي يبلغ تعداد سكانها 33 مليون نسمة، بعدما بلغت نسبة الملقحين من البالغين 90%، وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية لأدنى مستوى منذ يوليو الماضي، حيث سجلت نحو 6700 حالة إصابة جديدة اليوم الاثنين.

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين" نحن نتجاوز ذروة الكارثة واليأس".



وقالت الحكومة إن الملقحين يمكنهم الآن السفر للخارج بدون الحصول على تصريح من الحكومة.



ومازال السفر إلى ماليزيا صعبا، حيث تم إغلاق الحدود أمام السائحين منذ مارس 2020 وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تعتزم مناقشة إجراءات إعادة الفتح المحتملة.



وقد سجلت ماليزيا 2.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و 27 ألفا و329 حالة وفاة.

أعلنت ماليزيا اليوم الاثنين تسجيل 6 آلاف و709 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و346 آلاف و303 حالات، منذ بدء الجائحة.

وبناء على بيانات وزارة الصحة، تعد هذه أدنى حصيلة إصابات تسجلها ماليزيا منذ الخامس من يوليو الماضي عندما سجلت 6387 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 27 ألفا و329 حالة.



وقد حققت ماليزيا هدفها، المتمثل في تطعيم 90% من السكان البالغين، بشكل كامل، في منعطف مهم، يسمح للحكومة برفع حظر مستمر على مدى أشهر للسفر بين الولايات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الأحد.