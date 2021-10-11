توقيف خبيرة روسية في المعلوماتية في إيطاليا بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية

أعلنت الشرطة الروسية توقيف خبيرة روسية في المعلوماتية تبلغ من العمر 40 عامًا في جنوة (شمال غرب) لانتمائها الى مجموعة دولية مُتّهمة باستنساخ بطاقات مصرفية وإعادة تدوير أموال مسروقة إلى عملات مشفّرة.



وقالت الشرطة في بيان إنّ خبيرة الحاسوب كانت "أُمًّا هادئةً في حياتها اليومية، ولكن في الواقع، كانت مقرصنة تختبئ خلف هذه الحياة العادية. كانت مهندسة حاسوب لديها شغف بالجريمة والعملات المشفّرة".



وأوضح البيان أنها كانت تخلق هويات مزيفة وتسرق الأموال من ضحاياها من خلال استخدام بطاقات مصرفية مستنسخة لسحب أموال تشتري فيها أحدث الهواتف الذكية والحواسيب التي كانت تُرسل في ما بعد إلى أعضاء آخرين في المجموعة الإجرامية في روسيا، أو يُعاد بيعها عبر مواقع إلكترونية.



وكان "يُعاد تدوير (المال المسروق) من خلال شراء العملات المشفّرة".



وصادرت الشرطة مئات البطاقات الائتمانية وأعدادا كبيرة من الحواسيب من منزل المرأة التي لم تُكشف هويتها.

وفي سياق متصل، اكتشف باحثون في فريق الأمان والحماية في شركة مايكروسوفت قيام هكر روس باختراق عددًا من الشركات والمؤسسات الحكومية عبر أجهزة إنترنت الأشياء والمعروفة بأجهزة IoT، حيث استغلوا نقاط ضعف وثغرات أمنية في بعض تلك الأجهزة اتاحت لهم التسلل عبرها.



وأوضحت الشركة أن أجهزة LoT المستهدفة تعتبر شائعة الاستخدام لدى الشركات وتشمل هواتف الاتصال عبر الإنترنت (VOIP)، والطابعات ووحدات فك ترميز الفيدوهات (video decoders).



وأشارت مايكروسوفت أنها رصدت حالتين تم فيهما اختراق الأجهزة دون لجوء القراصنة لعمليات معقدة لكسر الحماية، حيث أن تلك الأجهزة كانت لا تزال تعمل بكلمات المرور الافتراضية التي يضعها المصنعين.



فيما قالت الشركة أن عصابة المخترقين تعرف باسم Strontium كما أنها تحمل اسمًا أخر “Fancy Bear and APT28”.



حيث تم التعرف على هذه المجموعة في اختراق سابق عام 2016، وتم التوصل إلى أنها جماعة ممولة من الدولة الروسية وتتبع منهج الاختراق المنظم، حيث تعددت محاولاتها لاختراق مؤسسات أمريكية رسمية.



وكذلك أوروبية حيث تم الحاق تهم بها بما يخص محاولات التأثير على الانتخابات الأوروبية بداية العام الجاري.

