البابا ثيؤدوروس الثانى يصل إلى أوغندا فى بداية رحلته الرعوية

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه وصل إلى أوغندا المتروبوليت مكاريوس مطرانية نيروبي وسائر كينيا والقائم المقام البطريركي على مطرانية كامبالا وسائر أوغندا برفقة الأرشمندريت الأب كونستانتينوس بونابينجي.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء لاستقبال صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، عند وصوله إلى أوغندا لتكريم ذكرى مثلث الرحمات المتروبوليت يوناس مطران كامبالا وسائر أوغندا، وبعد وصول المتروبوليت مكاريوس إلى أوغندا زار أول مركز أرثوذكسي أنشأه الأسقف خريستوفوريوس روبن موكاسا سبارتا، كما زار كاتدرائيتين جميلتين وعددا من المؤسسات التعليمية "ابتدائي وثانوي وكليات"

وأقام المتروبوليت مكاريوس، مطران نيروبي وسائر كينيا والقائم المقام البطريركي على مطرانية كامبالا وسائر أوغندا، مع الأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا قداسًا إلهيًا في كاتدرائية القديس نيكولاس ناموغونا (أوغندا).

وفي كلمة نيافته توجه إلى المؤمنين مشجعًا لهم على أن يكونوا أقوياء ومخلصين خلال هذه الفترة الصعبة بسبب الوباء مع الكثير من التحديات والمعاناة. تحت حماية سيدنا يسوع المسيح الذي هو حامينا وفادينا ومخلصنا في جميع الأوقات.

من جهة أخرى، ترأّس قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني القدّاس الإلهي الذي احتفل به الأب القس كميل إسحق، وذلك في كاتدرائية مار يعقوب في مونتريال.

‎حضر القداس الإلهي أيضًا صاحب النيافة المطران مار أثناسيوس إيليا باهي، النائب البطريركي في كندا، والأب الربان أوكين الخوري نعمت، مدير المكتب البطريركي في شمالي أميركا.

رحّب نيافة المطران بقداسة سيدنا البطريرك شاكرًا الله على بركة حضور قداسته بين أبناء الرعية.

وفي موعظته، تحدّث قداسته عن خطايا اللسان مشيرًا إلى أنّ كلام الإنسان يؤدي إلى دينونته أو تبرئته. كذلك، تحدث عن الأعمال التي تؤدي إلى القداسة.