الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان حول ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

الدواجن
الدواجن

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.

وتابع: “كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي”.

وأوضح أن تبريرات الحكومة لارتفاع أسعار البيض والدواجن، تفتقد المنطق، لاسيما وأن الحجة هي ارتفاع العلف، وارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى خروج بعض المربيين من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، مما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب.

 وطالب الحكومة بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، ودعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج، ووقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار الاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع الأسعار اسعار الدواجن عبد الفتاح السيسي معرض تراثنا عضو مجلس النواب زيادة الاسعار أسعار الدواجن البيضاء الدواجن البيضاء أسعار البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

الرئيس السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد»

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

«أرامكو» تطلب من بنوك ترتيب قرض بقيمة 12-14 مليار دولار

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

«الإحصاء»: 45.2% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والمجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟