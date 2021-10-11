خلال استقبال وفد نقابة المهن الزراعية.. محافظ الوادي الجديد يستعرض الإنجارات بالقطاع الزراعي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الحفل المقام بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب عام المهن الزراعية، و يأتي هذا استمرارًا لدعم جهود التنمية، وفي إطار استقبال وفد نقابة المهن الزراعية.

وخلال كلمته، عرض محافظ الوادي الجديد لأبرز المنجزات في القطاع الزراعي كمشروع الحرير، وزراعة النباتات العطرية والطبية، ومشروع الجذب السكاني الذي يستهدف زيادة الرقعة المستصلحة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء أهدى الزملوط درع المحافظة لنقيب عام المهن الزراعية، والذي بادله الإهداء بدرع النقابة، مع تكريم عدد ممن ساهم في جهود التنمية الزراعية بالوادي الجديد، وعلى رأسهم الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الوهاب مساعد محافظ الوادي الجديد للمشروعات الزراعية

وكان محافظ الوادي الجديد، قد استقبل وفد النقابة العامة للمهن الزراعية برئاسة الأستاذ الدكتور سيد خليفة نقيب عام المهن الزراعية، و عُقد مجلس إدارة النقابة لأول مرة على أرض المحافظة، بحضور النقيب العام ومجلس النقابة العامة ومجلس الفرع بالمحافظة.

وفي سياق آخر أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ إجراءات الزراعات التعاقدية لمحصول الذرة الشامية الصفراء وفقا لشروط مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، حيث جرى تحديد سعر شراء محصول الذرة الشامية الصفراء بسعر 4500 جنيه للطن بخلاف النقل، وعلى الراغبين من المزارعين توريد محصولهم يتم توقيع عقد توريد الذرة الصفراء بالإدارات الزراعية وذلك تحت إشراف مركز الزراعات التعاقدية.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مركز الزراعات أبدى استعداده للتعاقد على شراء أي كمية، و تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول الذرة الشامية بالمحافظة حوالي 27 ألف فدان، من المستهدف زراعته هذا الموسم بزمام أراضى المحافظة.