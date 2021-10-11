الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست؛ للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"، حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة مصر في قمة تجمع "فيشجراد"؛ تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن تتناول القمة عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، أمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى بودابست، ستشهد أيضًا عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس المجري يانوش أدير، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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