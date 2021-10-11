توقعات ببت مجلس صندوق النقد فى مصير جورجيفا.. الإثنين

قالت مصادر مطلعة إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتمع مع المديرة العامة كريستالينا جورجيفا وشركة الخدمات القانونية التي تزعم أنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين إبان عملها السابق في البنك.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المصادر التي رفضت ذكر هوياتها إن المجلس المكون من 24 عضوا يعتزم الاجتماع مرة أخرى يوم الاثنين لتقرير مستقبل قيادة جورجيفا للمقرض العالمي، وذلك لدى وصول مسؤولين كبار من العديد من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.



وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد هذه المسألة لمدة خمس ساعات يوم الجمعة قبل تأجيل اتخاذ قرار وتحديد مواعيد اجتماعات منفصلة يوم الأحد مع جورجيفا ومحامين من شركة ويلمر هيل للخدمات القانونية. وامتدت تلك الاجتماعات حتى ساعات المساء من يوم الأحد.



تهدد الفضيحة بأن تلقي بظلال على الاجتماعات رفيعة المستوى، حيث تعتزم جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومسؤولون كبار آخرون مناقشة الاقتصاد العالمي وجائحة كوفيد-19 المستمرة والضرائب الدولية.



وتنفي جورجيفا بشدة هذه المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيسا تنفيذيا للبنك الدولي.



وزعم تقرير تحقيق ويلمر هيل المُعد لمجلس البنك الدولي أن جورجيفا مارست "ضغوطا غير مناسبة" على موظفين بالبنك في ذلك الوقت لإجراء تغييرات على البيانات ارفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الهام، وذلك بينما كان البنك يسعى للحصول على دعم بكين من أجل زيادة كبيرة في رأس المال.



ويقول محامي جورجيفا إن تحقيق ويلمر هيل انتهك قواعد موظفي البنك الدولي لأسباب منها حرمانها من فرصة الرد على الاتهامات، وهو ما تعترض عليه شركة الخدمات القانونية.



ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من جورجيفا أو الشركة بشأن اجتماعات الأحد.