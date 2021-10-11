«بلو أوريجين» تؤجل رحلتها المأهولة الثانية إلى الفضاء بسبب الرياح

أجلت شركة "بلو أوريجين"، ثاني رحلة مأهولة لها إلى الفضاء، والتي تضم بطل فيلم "ستار تريك" ويليام شاتنر، يوما واحدا بسبب الظروف الجوية غير الملائمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قالت الشركة في بيان: "بسبب الرياح المتوقعة يوم الثلاثاء، 12 أكتوبر، اتخذ فريق عمليات مهمة بلو أوريجين قرارا بتأجيل إطلاق إن.إس-18، ويستهدف حاليا الأربعاء 13 أكتوبر (موعدا للإطلاق)".

وسيكون شاتنر، الذي اشتهر بدور كابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك"، ضمن طاقم من أربع أفراد على متن المهمة "إن.إس-18" شبه المدارية.

ويستقل الممثل البالغ من العمر 90 عاما هذه الرحلة ضيفا على "بلو أوريجين"، لكن الشركة قالت إنها باعت أيضا تذاكر قاربت قيمتها 100 مليون دولار لزبائن آخرين.

وأضافت الشركة، التي نجحت في إطلاق بيزوس إلى الفضاء في 20 يوليو الماضي، أن فريق عمليات المهمة أكد أن المركبة أوفت بجميع شروط الإطلاق وإن رواد الفضاء بدأوا تدريبهم اليوم الأحد.

وكانت رحلة بيزوس، الذي يبلغ من العمر 57 عاما، قد استغرقت نحو عشر دقائق و20 ثانية.

وجاءت بعد تسعة أيام من صعود البريطاني ريتشارد برانسون على متن أول رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية المنافسة "فيرجن جالاكتيك" من ولاية نيو مكسيكو.

وعلى صعيد آخر، أجرى رائدا فضاء روسيان عملية سير، استمرت ثماني ساعات، في محطة الفضاء الدولية، للعمل في وحدة بحث روسية "ناوكا".

غير أن أوليج نوفيزكي وبيوتر دوبروف لم يجريا جميع المهام المقررة، خلال المهمة، التي استمرت سبع ساعات و54 دقيقة، طبقًا لما أعلنته هيئة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم السبت.

وأضافت الهيئة أنه سيتم استكمال المهام الباقية، خلال عملية السير المقبلة، يوم الخميس المقبل، ومن المقرر إجراء إجمالي 11 عملية سير في الفضاء في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، إنه تم تحقيق الهدف الرئيسي لتوصيل كابلات الطاقة بالوحدة الجديدة، مما يعني أنه يمكن إمدادها بالكهرباء من الجزء الأمريكي لمحطة الفضاء الدولية.

يذكر أنه بعد وصول وحدة "ناوكا" بوقت قصير في محطة الفضاء الدولية في يوليو الماضي، وقع حادث، فقد تم إطلاق الدافعات على متن الوحدة عن طريق الخطأ، ربما بسبب خلل في البرنامج، مما أدى إلى تحول بواقع 45 درجة للمحطة من مسارها المعتاد.