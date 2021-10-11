الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا.. رفع الإغلاق عن منطقة سيدنى الكبرى بعد فرضه لأكثر من ثلاثة أشهر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

انتهى اليوم الاثنين الإغلاق المفروض على ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية وذلك بعد 106 أيام، و إصابة حوالي 63 ألف شخص بكوفيد19- ووفاة أكثر من 430 حالة. 
 

و تم أيضا اليوم رفع أوامر البقاء في المنزل على سكان سيدني الكبرى والتي فرضت في أواخر يونيو في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن تجاوزت البلاد نسبة التطعيم بجرعيتن حاجز 70% من السكان المؤهلين في الأسبوع السابق.
 

و بذلك سيسمح للمقيمين الذين تلقوا اللقاح بالكامل بالتجمع في الأماكن المفتوحة في مجموعات تصل إلى 30 شخصا كما يمكنهم استقبال ما يصل إلى 10 زوار بمنازلهم.
 

كما سيجري إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة والضيافة، والخدمات مثل مصففي الشعر واستوديوهات رسم الوشم والاستجمام بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية مع الالتزام بحدود التباعد الاجتماعي.
 

و ستفتح المواقع المفتوحة الكبيرة مثل حدائق الحيوان والملاعب وكذلك الترفيه الداخلي بما في ذلك دور السينما والمتاحف أمام الرواد بنفس الحدود.


 و سيتمكن سكان سيدني الكبرى، الذين لم يُسمح لهم منذ منتصف أغسطس بالابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات ، من السفر بحرية في المنطقة، على الرغم من أنه لن يُسمح لهم بالذهاب إلى الأقاليم الأخرى، التي لا تزال معدلات التطعيم بها أقل.
 

و سجلت الولاية 477 إصابة محلية جديدة يوم الأحد، وكانت قد سجلت في ذروة التفشي الحالي في أوائل سبتمبر الماضي أكثر من 1500 حالة جديدة فياليوم الواحد.
 

يشار إلى أن ما يقرب من 73 % من السكان المؤهلين في نيو ساوث ويلز تلقوا جرعتي اللقاح بينما تلقى أكثر من 90 % جرعة واحدة.


وعلى الصعيد الوطني تلقى أقل من 62 % بقليل من سكان استراليا التطعيم بشكل كامل.

إغلاق بعد أستراليا منطقة فرض رفع الاغلاق الكبر ثلاثة سيدني كبرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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