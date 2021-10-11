الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل حمو بيكا فى واقعة ضرب صاحب محل بالإسكندرية

حمو بيكا
حمو بيكا

قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل المطرب الشعبي حمو بيكا والحرس الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في واقعة محطة البنزين بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي، وجاء قرار إخلاء سبيل المبلغ وآخر كان برفقته الطرف الثاني في المشاجرة بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما وجهت للطرفين تهمتي الضرب والإصابة.

وكانت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، قد قررت سرعة ضبط وإحضار المطرب الشعبي "حمو بيكا" والحرس الشخصي له، بعد اتهامهم بالتعدي على صاحب محل وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجني عليه وشهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو «سامح.م» 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقًا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدي عليه حمو بيكا بالضرب أيضًا محدثًا إصابته بحسب أقواله.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، واتهم المبلغ المطرب حمو بيكا والحرس الشخصي له بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

مهرجان الإسكندرية بالاسكندرية محطة وقود سبيل الثانى تلقى منى

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