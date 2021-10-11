الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس المفوضين بالعراق: إعلان نتائج الانتخابات النيابية خلال 24 ساعة

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أكد رئيس مجلس المفوضين بالعراق القاضي جليل عدنان، أن نتائج الانتخابات النيابية العراقية سيتم إعلانها خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن تحديد نسبة المشاركة رسميًا سيتم خلال ساعتين.

وقال القاضي عدنان - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المفوضية تابعته وكالة الأنباء العراقية "واع - إن "المفوضية أرسلت رسائل ثقة واطمئنان للشارع العراقي بأن أصواتهم أمانة كبرى في أعناقنا"، لافتًا إلى أن المفوضية بادرت بشكل سريع بالإبلاغ عن الخلل الفني صباح اليوم وتم معالجته فورًا وكانت إجراءاتها واضحة.

وأضاف أن "المفوضية عازمة على إتمام العملية الانتخابية بشكل رصين وعادل، وأن إعلان نتائج الانتخابات سيكون سريعًا خلال 24 ساعة ونسبة المشاركة ستعلن خلال ساعتين، مؤكدًا أن "العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر.. وأن المفوضية ستصدر قرارات بشأن الخروقات الانتخابية وتنشر في الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات".

وكانت صناديق الاقتراع العام أُغلقت، مساء اليوم في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية عراقية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية،  عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3531 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 26 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 35694". 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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