المستشارة الألمانية لرئيس حكومة إسرائيل: توجد خلافات بيننا حول الموضوع الفلسطينى

أكدت المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن بلادها تؤيد "حل الدولتين"، مُشددة على أن هذه هي الطريقة التي سيتمكن من خلالها الفلسطينيون من العيش في بلادهم بأمان.

وقالت ميركل –حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية- "توجد خلافات بين ألمانيا وإسرائيل أحيانًا كما هو حاصل في الموضوع الفلسطيني"، مشددة على أنه من الخطأ إسناد العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل على ذكرى المحرقة فقط.

ورحب «بينيت» بالمستشارة الألمانية، وقال إن العلاقات بين البلدين تحولت لصداقة حقيقية، وذلك بفضل قيادتها مضيفًا: «أحيانًا يحدث زعيم ما فرقًا كبيرًا، وأعتقد أن قيادتك قد مهدت الطريق لالتزام ألمانيا المستمر بأمن إسرائيل، ونحن نقدر ذلك كثيرًا».

وفي وقت لاحق اليوم، التقت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها ميركل، بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وذلك في سياق زيارتها الوداعية لإسرائيل والتي تستمر حتى غد.

وعلى صعيد آخر، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، تسجيل زيادة طفيفة مجددًا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بأمس.

وأوضح المعهد، اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 66.1، فيما كان يبلغ أمس السبت 64.4، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 64.2.

وأضاف المعهد، اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 7612 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلًا عن 24 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 6164 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلًا عن 9 حالات وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و310 آلاف و273 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرًا؛ نظرًا لأن كثيرًا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و87 ألفًا و700 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 94 ألفًا و202 شخص.