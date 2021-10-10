ارتفاغ التضخم وتأهيل العمالة غير المنتظمة.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.6% لشهر سبتمبر 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (116.1) نقطة لشهر سبتمبر 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.6%) عن شهر أغسطس 2021.

https://www.dostor.org/3594626

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوى في أسعار أهم السلع والخدمات في شهر سبتمبر 2021، مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق عليه.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8.0% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

https://www.dostor.org/3594636

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

https://www.dostor.org/3594807

سلطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الضوء على ثِمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجادة التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة قبل جائحة كورونا، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016.

https://www.dostor.org/3594806

أشاد الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية والدولية، موضحا أن الاحتفاء بالتحويلات النقدية ودعم الاستثمار يعزز ركائز الاقتصاد المصري، لذلك من المهم جدًا العمل على تعظيم الاستفادة من هذه التحويلات.

https://www.dostor.org/3594771

بدأت مصر الجمعة الماضي تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، بواقع 25 قرشا للتر الواحد عن الأسعار السابقة لإعلان قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وذلك تماشيًا مع ارتفاعات أسعار النفط عالميًا خلال الآونة الأخيرة.

https://www.dostor.org/3595029