الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ضربه بعصا المكنسة».. والدة طالب مطروح تكشف تفاصيل تعدى معلم على ابنها

الطالب المصاب
الطالب المصاب

كشفت والدة أحمد محمود الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة جمال عبدالناصر تفاصيل اعتداء معلم على ابنها أثناء اليوم الدراسي. 

وقالت والدة الطالب أحمد خلال حديثها لـ«الدستور» إن ابنها في الصف الأول الإعدادي وانتظرته أمام المدرسة وعقب انتهاء اليوم الدراسي لم يخرج لتدخل وتجده مصابا في يده.

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الطالب المصاب 

وأوضحت أنها سألت ابنها عما حدث فسرد لها تفاصيل اعتداء معلم التربية الرياضية عليه، قائلة: «ابني كان في حصة ألعاب وطلع يجيب الفصل ميه من شنطة المدرسة طلع المدرس وراه وتعدي عليه بالضرب بعصا المكنسة».

وأضافت أنها تحدثت مع المعلم الذي تعدي على ابنها بالضرب في المدرسة، ويدعي «ع.أ» لكنه صاح في وجهها هو ومدير المدرسة، مؤكدة أنها علمت أن زوجة هذا المدرس تعمل في نفس المدرسة، فتحدثت معها لكنها لم تنصفها  واعطتها اسمه لكي تحرر محضرا ضده، مضيفة: «قالتلي اسمه وقالتلي اكتبلك الاسم في ورقة.. قولتلها شكرا».

وأكدت أنها توجهت إلى قسم شرطة مطروح وحررت محضرا بالواقعة، وتم سؤال ابنها وتحويله لمستشفى مطروح العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، مشيرة إلى أنه أثناء توقيع الكشف الطبي عليه فوجئت بتواجد وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة حالة نجلها بالمستشفى، حيث أكد لها تحويل المعلم للشئون القانونية للتحقيق معه. 

مطروح تعليم مطروح اعتداء معلم علي طالب مدرسة جمال عبدالناصر الصف الأول الإعدادي

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