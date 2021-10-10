بدء معسكر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإسكندرية (صور)

اجتمع أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأحد، بالإسكندرية لمناقشة خطة عمل نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ووضع الأجندة التشريعية التي سيعمل نواب التنسيقية على إقرارها وآليات استخدام الأدوات الرقابية للارتقاء بالأداء الرقابي لأعضاء التكتل بمجلس النواب، بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بمختلف القطاعات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويستمر معسكر نواب التنسيقية بالإسكندرية لمدة 3 أيام تجري المناقشات خلالها في كافة الموضوعات البرلمانية محل اهتمام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين