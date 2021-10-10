الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء معسكر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإسكندرية (صور)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

اجتمع أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأحد، بالإسكندرية لمناقشة خطة عمل نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ووضع الأجندة التشريعية التي سيعمل نواب التنسيقية على إقرارها وآليات استخدام الأدوات الرقابية للارتقاء بالأداء الرقابي لأعضاء التكتل بمجلس النواب، بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بمختلف القطاعات.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

ويستمر معسكر نواب التنسيقية بالإسكندرية لمدة 3 أيام تجري المناقشات خلالها في كافة الموضوعات البرلمانية محل اهتمام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإسكندرية نواب التنسيقية معسكر مجلس النواب

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وائل لطفي

منير

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