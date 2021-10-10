فردتين شمال

حمدي جمعة، جي جامد، وجووون جمعة كان لاعب في الأهلي، والهدف في الزمالك، والأسيست من الخطيب.

نقول من الأول، في دوري 1978-1979، كان لقاء القمة، والأهلي بـ يقوده هيديكوتي، المدير الفني المجري العظيم، حمدي جمعة كان متوقع إنه بره التشكيل.

خليني أكلمك شوية عنه، هو مؤسسي شارع فيصل، وليه أخ لاعب في الترسانة، وهو نفسه بـ يلعب، بس في الشارع، أكتشفه محمود الجوهري، لما كان بـ يدرب الناشئين، ولما كانوا مدربي الناشئين بـ يلفوا الشوارع يشوفوا ماتشات الساحات، يدوروا فيها على لاعبية، والجوهري رشحه يكون مهاجم.

ضمه لـ النادي، ولعب لـ الأشبال، وفي يوم كان فيه تقسيمة بين اللاعبين بتوع الفريق الأول، وناقصها واحد، يعني الموجودين 21 لاعب، فـ عايزين لاعب كمان.

هيديكوتي كلم الجوهري يبعت له أي حد من الشباب، الجوهري بعته، هيديكوتي قال له هـ تلعب باك رايت.

كان صغير في السن عنده ييجي 16 سنة، فـ لعب باك، فـ هيديكوتي يوميها قرر يصعده الفريق الأول، ويعتمده باك. يا عم أنا مهاجم! لأ، تلعب باك، فـ لعب.

يوم ماتش الزمالك بقى، اللي قلت لك عليه، بعد تصعيده بـ كام موسم، وقت إعلان التشكيل، اتفاجئ إنه أساسي، ودي كانت مشكلة ليه؟ لـ إنه كان ضيع فردة الجزمة اليمين، وقال أبقى أجيب غيرها.

وقتها كان اللبس عهدة، فـ لو اكتشفواهـ تبقى مشكلة، هـ يتخصم له فلوس، ويتوقف شهر، وميتدربش مع الفريق الأول، دا غير إنه مش هـ يلعب ماتش الزمالك.

المهم، قعد يدور على أي فردة جزمة من غير الجهاز ما يعرف، ملاقاش غير فردة شمال برضه، دبرها له عم حارث، الماتش بـ يقرب، فـ قرر يلبس الفردتين شمال وخلاص.

كان في الماتش دا، ماسك علي خليل، مهاجم الزمالك القدير، فاول لـ الأهلي بره الـ18، ناحية الشمال، الخطيب راح يلعبها، المتوقع طبعا نتيجة مكان الكورة في مركز الجناح، إنه هـ يرفعها جوه المنطقة، عشان لاعب يروح لها بـ الهيد، بس هو عمل حاجة تانية خالص.

رجعها لـ ورا على حدود منطقة الجزاء كدا، على أساس حد ييجي من الباكات، يشوطها في الجون، والحد دا كان حمدي جمعة، اللي كان عمره ما عملها في التدريبات، بس أهو ظروف الماتش جات كدا، دخل فيها بـ رجله اليمين، اللي لابس فيها الفردة الشمال.

هو شاطها غلط، بس هي لبست صح، فـ طلعت عكس ما هو عايز، فـ جات مظبوطة، فـ راحت في المقص بتاع مرمى الزمالك، وكان هدف حلو أوي.

لما اتسأل حمدي جمعة مؤخرا على القصة دي، قال إنها صحيحة، بس كانت في ماتش المصري، مش ماتش الزمالك، وسجل منها هدف، إنما كلامه مش ممكن يكون صح، ممكن بس الذاكرة خانته، لـ سبب بسيط جدا، إنه كل رصيد أهداف حمدي جمعة مع الأهلي في الدوري هدف واحد بس، هو جونه في الزمالك دا.

المهم إنه من فرحته بـ الجون، ما ركزش مع علي خليل، مهاجم الزمالك المسئول عنه، راح خليل مسجل التعادل بعد دقيقتين من هدف الأهلي، وخلص الماتش 1/1