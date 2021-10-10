الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: افتتاح الرئيس لمعرض تراثنا رسالة من الدولة بدعم الحرف التراثية

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان

أشاد  محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، بقيام الرئيس السيسي بافتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أنها دفعة للشباب ولأعمالهم وحرفهم التراثية الخاصة المتنوعة، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وقال عثمان، في بيان الأحد، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال المعرض الذي شاركت فيه العديد من الدول الشقيقة، بتقديم كافة التسهيلات والدعم لأصحاب الحرف التراثية وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم، سيعمل على تعزيز الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وسيرتقي بها وسيتيح المكان أمامها للعرض بعد ذلك، ويعيد تسليط الأضواء عليها لأهميتها الشديدة واعتبارها مصدر جذب سياحي.

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن افتتاح الرئيس لمعرض تراثنا رسالة قوية من الدولة عبر قيادتها السياسية، بدعم الحرف التراثية ومساندة أصحابها وتشجيع كل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأكد نائب الإسكندرية أن مصر حققت نقلة كبيرة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الهامة التي كانت مهملة لسنوات طويلة.

النائب محمد رشاد عثمان السيسي حرف اليدوية والمنتجات التراثية الشيوخ الإسكندرية

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