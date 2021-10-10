الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

زيارات ميدانية لنواب للمدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

هشام سويلم، عضو مجلس
هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ،

نظم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيارات ميدانية لبعض المدارس لمتابعة الأوضاع بها بالتزامن مع اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد.

وشكّل هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وحفاظاً على الطلاب، فريق عمل لتعقيم المدارس واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا استعداداً للعام الدراسى الجديد في ضوء الدور الخدمي والمجتمعي.

قال سويلم إن فريق العمل بدأ بتعقيم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية ولإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة القاهرة الجديدة علاوة على تعقيم مدرستي الدكتور مجدى يعقوب بالقاهرة الجديدة ومدرسة مصطفى مشرفة بمدينة نصر.

من جانبها، تفقدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عدد من المدارس بإمبابة؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية والمحافظة على الإرشادات التي وضعتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة الطلاب ومتابعة سير الوضع في اليوم الأول.

كما نظمت جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، زيارة ميدانية اليوم إلى مدرسة أحمد لطفي السيد، بمنطقة المنيل، وذلك في إطار دورها الرقابي، وللتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم حفاظا على ارواح الطلاب وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا سيما في ظل انتشار الموجة الرابعة.

أكدت بيومي لـ"الدستور"، أن تواصل الحكومة بجميع الوزارات المعنية مع مجلس النواب محل تقدير واحترام، ودائما مصلحة المواطن هي السمة الغالبة في تلك العلاقة، قائلة: وعند الحديث عن العام الدراسي الجديد وجائحة كورونا فإن الاستعدادات يجب أن تكون بفاعلية قصوى.

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