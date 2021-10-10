«التموين»: طرح 8 أنواع من حلوى المولد النبوي بتخفيضات 35%

أكد اللواء علي أشرف، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أنه استعدادًا لاستقبال موسم الاحتفالات بالمولد النبوي تم طرح 8 أنواع من عبوات حلوى المولد، احتفالاً بهذه الذكري الدينية بتخفيضات تصل 35%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إنه تم طرح العبوة الأولى من العبوات تحتوي على حلوى سادة لوكس بسعر 65 جنيهًا كيلو والعبوة الثانية، كرتون، 2 كجم بـ130 جنيهَا والعبوة الثالثة حلويات سادة لوكس 2 كيلو 150 جنيهًا والعبوة الرابعة 3 كيلو بـ200 جنيه سادة والعبوة الخامسة 3 كيلو حلويات بالمكسرات فاخر بسعر 375 جنيهًا والعبوة السادسة بـ3 كيلو حلوى مكسرات بسعر 350 جنيهًا والعبوة السابعة 5 كيلو حلوى مكسرات فاخر بـ555 جنيهًا والعبوة الثامنة 6 كيلو مكسرات فاخر بـ650 جنيهًا.

تابع رئيس الشركة أنه تم عمل خصم لشركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية والمحال التجارية وطرح تخفيض خاص لهم بنسبه 10% بشرط شراء أو التعاقد على الكميات التي لا تقل عن 500 كيلو جرام.