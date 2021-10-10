«تضع فئة من المواطنين فى خطر».. ارتباك بريطانى بسبب جرعات كورونا المعززة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأشخاص الضعفاء الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حرموا من الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم - بسبب الارتباك حول أهليتهم.

وتابعت أن الحكومة اتفقت الشهر الماضي على وجود حوالي ٥٠٠ ألف شخص يعانون من ضعف المناعة، مثل مرضى السرطان أو من زرعوا أعضاء، ويجب أن يحصلوا على جرعة ثالثة معززة توصف بأنها "جرعة أولية ثالثة".

واضافت أن القرار جاء بعد الدراسات التي وجدت أن العديد من هؤلاء الأفراد يفشلون في الاستجابة بشكل جيد بعد أول جرعتين لأن أجهزتهم المناعية لا تعمل بشكل كامل.

واكتشف العلماء أن جرعة ثالثة تؤدي إلى استجابة مناعية وقائية ضد فيروس كورونا بنسبة 60 في المائة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الأطباء العامين ومستشاري المستشفيات ليسوا على دراية بهذا البرنامج وقد خلطوا بينه وبين حملة إعطاء جرعة "معززة '' ثالثة لمن هم فوق الـ ٥٠ عاما، والتي تم الإعلان عنها في 14 سبتمبر.

وتابعت أنه نتيجة لذلك، تم إخبار المئات من الأشخاص "المعرضين للخطر" تحت سن الخمسين بشكل خاطئ أنهم لا يستطيعون تلقي الجرعة الثالثة.

كما أوضحت انه تم إرسال رسائل NHS إلى الأطباء العامين والمتخصصين في المستشفيات في إنجلترا حول الجرعات الأولية الثالثة في 2 سبتمبر، لكن العديد منهم لم يرسلوا رسائل للمرضى المفترض حصولهم على الجرعات المعززة بعد.

وقالت NHS منذ ذلك الحين إنها أرسلت رسالة متابعة عاجلة إلى الأطباء، تطلب منهم إرسال الدعوات بحلول يوم غد.

وتشهد بريطانيا حملات مكثفة لمنح جرعة ثالثة معززة من تطعيم فيروس كورونا لحماية المرضى وكبار السن من الفيروس وتعزيز مناعتهم منه في خطوات استباقية للموجة الخامسة من الفيروس في فصل الشتاء.