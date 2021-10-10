«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلني» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

نشبت خلافات بين أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، ونفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، بشأن الحديث عن السلام مع الفلسطينيين على وفق مبدأ حل الدولتين.

خلافات بين ميركل وبينيت بسبب السلام

وبرزت خلافات بين المستشارة ميركل وبينيت بشأن حل الدولتين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، صباح اليوم.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون محادثات السلام مع الفلسطينيين على مبدأ حل الدولتين، بينما أكدت المستشارة الألمانية أنها ترى هذا المبدأ هو الحل الأفصل.

ومن المقرر أن تناقش ميركل مع بينيت ملف محادثات السلام مع الفلسطينيين على مبدأ حل الدولتين، مساء اليوم، خلال مأدبة عشاء، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

إسرائيل ترفض سلام «حل الدولتين»

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه الشديد والقاطع لأن يكون قيام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفق مبدأ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بينيت، في المؤتمر الصحفي: "أنا شخص براجماتي، لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان، ومع ذلك، فإن إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة دولة ترعى الإرهاب – على حد زعمه - نحن لا نتجاهل الفلسطينيين، لكننا في نفس الوقت نتعلم من التجربة، ونتيجة الدولة الفلسطينية هي حالة من الرعب على بعد 7 دقائق من منزلي، لهذا السبب أنا شخص براجماتي، وأقوم بأعمال على أرض الواقع".

وأضاف: "كل من يحافظ على الحياد في الصراع بين إسرائيل ودول مثل إيران وحركات مثل حماس وحزب الله فقد بوصلته الأخلاقية، وأنت، المستشارة، كنت لسنوات البوصلة الأخلاقية للقارة بأكملها، والتزامكم بأمن إسرائيل هو أيضا أفعال وليس أقوال".

رد ميركل على بينيت

من جانبها، أصرت المستشارة الألمانية على ضرورة مبدأ حل الدولتين، قائلة – ردًا على كلمات بينيت – :"مازلت أعتقد أن حل الدولتين مهم".

وتابعت ميركل: "ألمانيا ستظل ملتزمة بأمن إسرائيل، هذا موقف واضح للحكومة الألمانية، وقلته بنفسك عزيزي نفتالي، لكن الفكرة ليست أن تكون محايدًا، نريد أن تكون العلاقات حية ونابضة بالحياة وليست جامدة، وسنستمر في تبييض الخلافات بيننا أيضا".

منحة تعليمية باسم ميركل في إسرائيل

ووصلت ميركل، أمس السبت، إلى إسرائيل، في زيارة تستمر لمدة يومين، فيما التقت، اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الكبار هناك.

وحضرت ميركل، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء الإسرائيلي، كما أجرت زيارة نصب «ياد فاشيم» لتكريم اليهود الذين قتلوا في المحرقة النازية التي ارتكبها هتلر، فيما أكدت المستشارة الألمانية أن بلادها مستمرة في التزامها بأمن إسرائيل.

من جانبه، أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، اليوم، تخصيص منحة مالية تعليمية على اسم المستشارة الألمانية «ميركل»، على أن يتم توزيعها سنويًا على المتفوقات في مجال الكيمياء الفيزيائية بمعهد «فايتسمان» للعلوم الإسرائيلي.