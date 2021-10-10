محافظ سوهاج يستقبل رئيس شركة مياه الشرب الجديد

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عقب تكليفه مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتولي مسئولية الشركة بسوهاج، بحضور اللواء حسن عبدالغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.

ورحب محافظ سوهاج بالمهندس «عبدالغفار»، رئيس الشركة الجديد، معربًا عن شكره وتقديره للواء حسن عبدالغني، لما قدمه من مجهودات خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، وتناول اللقاء ضرورة الاهتمام بخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، والالتزام بالانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وجميع المشروعات التي تنفذها الشركة، طبقًا للجداول الزمنية المحددة لدخولها للخدمة، وتحقيق رضا المواطنين.