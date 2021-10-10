الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكى بالقاهرة: آثار مصر لا يوجد لها مثيل فى العالم

جوناثان كوهين
جوناثان كوهين

أشاد السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، بسحر الحضارة الفرعونية القديمة التي توجد بداخل المقابر والمعابد والوديان بالبرين الشرقي والبر الغربي بمحافظة الأقصر، قائلًا إن الآثار المصرية تدل على أن المصريين القدماء كانوا عظماء منذ قديم الأزل.

ووصف جوناثان كوهين- خلال زيارته اليوم الأحد لمحافظة الأقصر- آثار مصر بأنها رائعة، وأنه لا يوجد مثيل لها في العالم، قائلًا إنه زار الأقصر كثيرًا وإنه يستمتع بكل زيارة يقوم بها.

وأوضح السفير الأمريكي بالقاهرة أن الولايات المتحدة ساهمت على مدى الـ25 سنة الماضية، في الحفاظ على عدد من مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء مصر، لافتًا إلى أنه قام خلال الشهر الماضي بافتتاح أعمال تطوير وكالة الجداوي التراثية بمدينة إسنا- جنوب المحافظة.

ولفت إلى أن بلاده تعمل مع الحكومة المصرية والكيانات المحلية، بهدف تعزيز الإمكانات السياحية، وتحقيق التوازن فيما يتعلق بالحفاظ على التراث والترويج السياحي والتطوير المجتمعي. 

من جانبه، أوضح الدكتور فتحى ياسين، مدير آثار مصر العليا، أن السفير جوناثان كوهين زار منطقة وادي الملوك والملكات ومنطقة الدير البحري وتمثالي ممنون، ومدينة العمال بالبر الغربي، كما قام بزيارة لمعابد الكرنك الشهيرة.

وأضاف الدكتور فتحى ياسين، أن السفير الأمريكي استمع لشرح تفصيلي عن تاريخ معابد الكرنك وأسراره وخباياه والترميمات التي تمت في أعمدة الصالة الكبرى بالكرنك، وترميم كباش المنطقة الشمالية بفناء المعبد وترميم تمثال الملك تحتمس بالمعبد، والتجهيزات الجارية للافتتاح العالمى لطريق الكباش الفرعوني، من كل من الدكتور مصطفى الصغير، والطيب غريب، وصلاح الماسخ مديرى معابد الكرنك، كما استمع إلى شرح عن المشروعات القومية الأثرية داخل الكرنك، وترميم أعمدة صالة الأعمدة الكبرى بمنطقة الكرنك التاريخية والتي تتم بأيادٍ مصرية.

السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين المقابر المعابد محافظة الأقصر

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وائل لطفي

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