تباين في إصابات كورونا بالدول العربية.. والبحرين والإمارات دون وفيات

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس السبت، فيما لم تسجل البحرين والإمارات أي وفيات مرتبطة بالفيروس.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة، 1652 إصابة و26 وفاة، و3531 حالة شفاء.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و23 ألفا و761 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و563 حالة، والشفاء إلى مليون و945 ألفا و366 حالة؛ بنسبة 96.1%.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما تم تسجيل 111 إصابة و191 حالة شفاء.. ليستقر إجمالي الوفيات عند 2113 حالة، وترتفع الإصابات إلى 737 ألفًا و766 حالة، والشفاء إلى 731 ألفًا و113 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 25 ألفا و314 جرعة من لقاح كورونا؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20 مليونا و475 ألفا و211 جرعة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 59 إصابة وحالتي وفاة، و41 حالة شفاء.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و591 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و745 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و626 حالة.

وأوضحت أن مجموع الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 43 مليونا و331 ألفا و327 جرعة.

وفي ليبيا، سجّل المركز الليبي لمكافحة الأمراض 725 إصابة و18 وفاة، كما تعافى 1512 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 346 ألفًا و176 حالة، والوفيات 4 آلاف و775 حالة، والشفاء 270 ألفًا و140 حالة.

وفي البحرين، استمرت وزارة الصحة في عدم تسجيل أي وفيات متعلقة بالفيروس، فيما تم تسجيل 59 إصابة جديدة، وتعافي 58 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 273 ألفا و594 حالة.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 550 إصابة و9 وفيات، فيما تماثل 1984 حالة للشفاء.. مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 94.9%، وبلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

من جانبها سجلت وزارة الصحة العمانية 50 إصابة وحالة وفاة واحدة، و97 حالة شفاء خلال الـ 72 ساعة الماضية.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 303 آلاف و965 حالة، والوفيات إلى 4 آلاف و102 حالة، والشفاء 299 ألفًا و278 حالة.