الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين جنوب سيناء: ننتظر كشوف المعتمدين ضمن المرحلة الرابعة لجمعيتى

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أن، المديرية تنتظر الكشوفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للبدء في اجراء المعاينات المبدئية للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين والخاصة بمشروع جمعيتي.

 

وتم فتح الباب للتقدم للمشروع خلال الفترة الماضية حيث بلغ عددهم نحو 9 متقدمين.

 

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية  بجنوب سيناء في تصريح خاص للدستور إن  بعض مديريات التموين بالمحافظات المجاورة بدأت بالفعل إجراء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة لكن المديرية تنتظر إرسال الكشوف إليها لبدء المعاينات.

 

وأضاف  أن المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة تقوم على اجراء المعاينات من خلال اللجنة المشكلة بمديرية التموين و شركات تجارة الجملة  للمسافة إلى أقرب بقال تمويني لا تقل عن 500 متر والمساحة عن  30 متر ويسمح بزيادتها حسب رغبة المتقدم .

 

وتابع وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية  بجنوب سيناء أن مشروع جمعيتي خلال المراحل الثلاثة لا يتجاوز ما بين فرع إلى فرعين لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين الموجودة في المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم عمل توعية لمواطني وأهالي جنوب سيناء بهذه الفرص لشباب الخريجين لفتح مشروع جمعيتي وخاصة خلال المرحلة الرابعة.

 

وذكر أن الإعلان عن تلك الفرص تم بناءا عليه تقدم 9 متقدمين لمشروع جمعيتي وتم فحص الطلبات من حيث استيفاء الشروط والمستندات و إقرار بعدم وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة في الأنشطة التموينية والتي تضم بقال تمويني أو مشروع جمعيتي أو مستودع دقيق أو مستودع بوتاجاز أو مخبز وتم عمل كشف بمن تم استيفاء هذه الشروط لهم والتي من بينها أن يكون عدم مؤمن عليه في إحدى القطاع العام أو الخاص أو الحكومي. 

جنوب سيناء وزارة التموين مشروع جمعيتي جمعيتي الدكتور علي مصيلحي المرحلة الرابعة مديرية التموين الفترة المقبلة

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