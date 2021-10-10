«الصدر» يعرب عن أمله بمشاركة «أكثر فاعلية» في الانتخابات العراقية

أعرب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاحد، عن أمله بمشاركة «أكثر فاعلية» خلال الفترة المسائية من يوم الاقتراع، حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز» العراقية.

وبدأت مكاتب الاقتراع في العراق، صباح اليوم، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، فيما شدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، على أن القوات الأمنية على أتم الاستعداد لللتحرك في وجه أي تهديد يواجه هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأكد في مؤتمرٍ صحفي، حول عمليات تأمين الانتخابات البرلمانية، أن القوى الأمنية تقف على الحياد، وجاهزة لتأمين سلامة كل الناخبين في البلاد، متوقعًا ارتفاع نسب الإقبال خلال الساعات المقبلة، فيما دعا المواطنين إلى المشاركة بكثافة في التصويت.

وصرح: «أناشد العراقيين الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم بكل حرية، من أجل إحداث التغيير المطلوب من قبل المواطنين لاختيار من يحقق آمالهم وطموحاتهم».

وشدد على أن القوات الأمنية جاهزة للرد على أي محاولة للمساس بأمان وحرية الناخب، موضحًا، أنه لا يوجد أي حظر للتجول، فيما تؤمِّن القوات الأمنية مراكز الاقتراع والناخبين في جميع المحافظات.

من جهته، أعلن وكيل جهاز الأمن الوطني بالعراق حميد الشطري، إحالة مخالفين للعملية الانتخابية إلى القضاء، مؤكدًا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بعدم التهاون مع المخالفين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أدلى «الكاظمي»، بصوته من بغداد، داعيًا العراقيين إلى المشاركة بكثافة.

وتابع رئيس الوزراء العراقي، سير إجراءات الأمن الانتخابي في بغداد وبقية المحافظات العراقية، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة سابقًا.

الانتخابات العراقية

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت من أجل الاختيار من بين 3240 مرشحًا، إلا أن العديد من العراقيين لا يعلقون آمالاً كبيرة على إحداثها تغييرات جذرية في المشهد السياسي في البلاد.

وتجري الانتخابات المبكرة في العراق، لاختيار 329 نائبًا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعًا للمستقلين والمرشحين المحليين.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال الـ 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق.