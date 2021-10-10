اجتماع في بريطانيا يناقش تفكيك الميليشيات بليبيا غدًا

تحتضن العاصمة البريطانية لندن، غداً الاثنين، حول ليبيا، اجتماعا بشأن ليبيا سيناقش قضية نزع سلاح الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الأمنية مع طرفي الصراع، وبحث سبل تسوية هذا الملف قبل موعد الانتخابات العامّة نهاية العام الجاري.

وسيحضر الاجتماع الذي ترعاه الخارجية البريطانية وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وملحقين عسكريين وأطراف دولية معنية بالشأن الليبي.

خطة لتفكيك الميليشيات

من جانبه، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة بالقيادة العامة للجيش، الفريق خيري التميمي، إن اللجنة ستشارك في هذا الاجتماع من ليبيا عبر تقنية الفيديو بعد اعتذاره عن السفر إلى لندن، مضيفًا أن الاجتماع سيبحث وضع خطة لتفكيك المليشيات المسلّحة وكيفية نزع السلاح الذي بحوزتها، وفرص توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد تحت سلطة واحدة.

خروج المرتزقة

وفي السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله حسين اللافي أن توقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خطة عمل انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد هو تتويج للعمل المتواصل والدؤوب للمجلس الرئاسي، ويعزز الأمل للمضي في الطريق الصحيح.

وأعرب اللافي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - عن أمله في أن تتزامن هذه الخطة الهامة مع تقدم مماثل في المسارات المختلفة نحو إنجاز الاستحقاقات الوطنية المتمثّلة بالانتخابات في موعدها المحدد، مثمنا جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ تشكيلها، والتي ساهمت في الدفع بالعملية العسكرية والأمنية والسياسية.

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5″ خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وبشكل تدريجي، مثمنة جهود اللجنة في تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر الماضي.

وقالت إن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة يُمثل خطوة إيجابية في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويسهم في خلق بيئة مناسبة ومواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيدا بجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدعم اللجنة العسكرية المشتركة.

والجمعة، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في ختام اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية، أنها انتهت من إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد بشكل "تدريجي ومتزامن ومتوازن".

كما أكدت اللجنة على ضرورة استكمال جاهزية المراقبة محليا ودوليا لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، موضحة أنها تسعى للتواصل مع الأطراف المعنية محليا ودوليا لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية.