الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«درة» في جلسة تصوير جديدة: «ولدنا كي نصبح مختلفين» (صور)

درة
درة

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور خلال جلسة تصوير حديثة؛ أطلت فيها باللون الأسود وذلك عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي في سلسلة من جلسات التصوير التي تحرص على الظهور بها دائمًا.

وعلقت النجمة درة، على الصور قائلة: «ولدنا كي نصبح مختلفين، وليس للموت كمجرد نسخ»، فيما تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي النجمة درة، مع الصور الجديدة خاصة أنها ظهرت بلوك وشكل مختلف عن الجلسات السابقة.

وعُرِض للفنانة درة مؤخرًا حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر»، من تأليف أحمد حسني، وأحمد فرغلي، وإنتاج مها سليم، وشارك درة، في بطولته كلا من؛ مراد مكرم، فرح يوسف، فراس سعيد، أحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

ولعبت درة، دور «غالية» وهي فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، وتأخرت في الزواج من منظور المجتمع، وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة. 

وفي رمضان الماضي، شاركت درة، في مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.

درة الفنانة درة الصور جلسة تصوير اللون الأسود مواقع التواصل الاجتماعي

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