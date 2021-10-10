بعد استقالة كورتس.. وزير خارجية النمسا يجتمع مع الرئيس

يجتمع وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، الذي من المقرر أن يصبح المستشار المقبل للبلاد، في أعقاب استقالة زباستيان كورتس، مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، طبقا لمصادر على صلة بالوزير .

وكورتس، من بين عدة أشخاص، يخضعون لتحقيق بشأن اتهامات حول استخدام أموال حكومية لدفع تكاليف تغطية إعلامية إيجابية.

وقبل لقاء شالنبرج مع الرئيس، من المتوقع أن يجري محادثات مع زعيم حزب "الخضر" ، نائب المستشار، فيرنر كوجلر.

وحزب الخضر، يشكل حاليا جزءا من الائتلاف الحاكم مع حزب الشعب النمساوي المحافظ.

وكان حزب الشعب النمساوي، بزعامة كورتس، قد طالب باستقالة كورتس، بعد وقت قصير من تفجر الفضيحة الأسبوع الماضي.

و استقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أمس السبت، وسط تحقيقات في قضية فساد.

وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد. وقال كورتس إن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم " مع موقف المعارضة ضده ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كورتس أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج منصب المستشار .

وقال مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية وقضايا الفساد إن هناك مؤشرات على أنه اعتبارا من أبريل 2016 فصاعدا، استُخدمت أموال من الوزارة لنشر "استطلاعات ذات دوافع حزبية، وأحيانا تم التلاعب بها من قبل شركة أبحاث رأى عام " لصالح كورتس، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية.



وكان كورتس قال في وقت سابق إن أي شبهة بالفساد تتعلق بصعوده إلى السلطة لا أساس لها من الصحة.

ولم يعلن كورتس انسحابا كاملا من السياسة. وقال إنه سيبقى زعيما لحزب الشعب النمساوي وينتقل إلى البرلمان كزعيم للمجموعة البرلمانية .