الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نقل الرئيس التشيكي إلى المستشفى عقب الانتخابات التشريعية

الرئيس التشيكي ميلوس
الرئيس التشيكي ميلوس زيمان

نُقل الرئيس التشيكي ميلوس زيمان إلى المستشفى العسكري في براغ الأحد، وفق ما أفادت ناطقة باسم المستشفى، بعد يوم من الانتخابات التشريعية التي جرت وسط تكهّنات بشأن تدهور صحته.

وقالت الناطقة باسم المستشفى الجامعي العسكري في براغ يتكا زينكي لوكالة فرانس برس "نعم يمكنني تأكيد هذه المعلومات"، مضيفة أن طبيب الرئيس سيعلّق على الأمر في وقت لاحق الأحد.

وعلى صعيد أخر..  ذكرت السلطات في التشيك، اليوم الأحد، أنه تم تطعيم أكثر من 6 ملايين شخص بشكل كامل ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد أن نسبة الملقحين بشكل كامل في البلاد قد وصلت إلى 57.41% من إجمالي عدد المواطنين البالغ 10.5 مليون مواطن تقريبًا، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح في البلاد بلغ 106 آلاف و760 شخصًا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

 ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الرئيس التشيكي التشيك براغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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