الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكاديمية عراقية: الحكومة القادمة ملزمة بالمشروعات التي بدأها «الكاظمي»

انتخابات العراق
انتخابات العراق

قالت شهد المالكي الأكاديمية في جامعة الموصل، إن موقف مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي جعل الانتخابات ذو مصداقية، ولابد أن نذكر أن الدولة بذلت جهود كبيرة في كافة المؤسسات ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة في تاريخ العراق مرحلة نموذجية،  والمفترض أن الحكومة العراقية القادمة تبدأ من حيث انتهت حكومة الكاظمي. 

ثقة المراقبين الدوليين 

 وتابعت “المالكي” لـ"الدستور" أن قمة بغداد كان لها الفضل أن يكسب العراق ثقة المراقبين الدوليين، والحكومة المقبلة ملزمة بتنفيذ كل الخطط والمشروعات التي بدأها  الكاظمي لأنه التزام دولي والعراق لا يستطيع الانسحاب من أي مشروع.

الحشد العشائري 

وأكدت “المالكي” أن التصويت العام أقوى وأكثر حشدا من التصويت الخاص ومن الآن بدأت المحافظات العراقية في عمل كرنفال الحشد العشائري لكل أطياف الشعب العراقي، وبالنسبة لعلاقتنا بمصر، بعد الانتخابات من المؤكد أن العراق يكون أكثر تقارب مع مصر لأننا جميعا نأمل  في الحكومة  العراقية  القادمة أن تعمل على إعادة وتجديد العراق.

 الانتخابات العراقية 

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، انطلقت الانتخابات التشريعية في العراق، وسط منافسة بين أكثر من 3 آلاف مرشح للفوز بـ 329 مقعداً نيابياً.

وبدأت مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق استقبال الناخبين باعتماد آليات فنية إلكترونية في طريقة التأشير على اسم الناخب وطريقة التصويت.

ورسمت علامات فارقة ملامح جديدة للانتخابات التشريعية المبكرة لتميزها عن بقية عمليات الاقتراع الأربع الماضية التي جرت منذ عام 2003.

ويعد القانون الانتخابي الجديد الذي أقر من قبل البرلمان العراقي في أواخر عام 2020، أهم السمات رافقت الاقتراع النيابي المبكر.

وجرى تقسيم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية بعد أن كان الاعتماد على جعل المحافظة الواحدة دائرة واحدة مقسمة دوائر فرعية.

ولأول مرة أيضا يتم اعتماد أجهزة تقنية متطورة في عمليات العد وفرز الأصوات بالاعتماد على البطاقة البايومترية شديدة الدقة.

تشريعي التزام الانتخابات بغداد العراق مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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