الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبو القنبلة النووية الباكستانية.. من هو عبد القدير خان؟

عبد القدير خان
عبد القدير خان

توفي  اليوم الأحد، عالم الذرة الباكستاني، عبد القدير خان، متأثرا بإصابته  بفيروس كورونا عن عمر ناهز 85 عاما،  كما أفادت محطة "بي تي في" التلفزيونية الحكومية، حيث دخل خان المستشفى في أغسطس  الماضي بعدما ثبتت إصابته بكوفيد-19، ثم أعيد إلى المنزل قبل أن تتدهور حالته صباح الأحد.

من هو عبد القدير خان؟ 

عبد القدير خان الأب الروحي للبرنامج النووي الباكستاني  كما  ينسب له الفضل في وجود أول قنبلة نووية باكستانية.

ينظر إليه الباكستانيين على أنه بطل قومي لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم.

وترجع شعبية خان كونه أجرى اختبارات في مجال القوة الذرية والنووية العسكرية باتت بموجبها باكستان رسميا قوة عسكرية ذرية  في مايو 1998.

في عام 2004، قام  خان على شاشة التلفزيون بتسريب أسرار نووية إلى ليبيا وكوريا الشمالية وإيران.

ومنح الحاكم العسكري آنذاك، برويز مشرف، عفوا كاملا ولكنه وضع  قيد الإقامة الجبرية في إسلام أباد منذ العام 2004. 

عام 2006 أعلنت السلطات الباكستانية أن الدكتور عبد القدير خان يعاني من سرطان في البروستاتا وأنه تحت العلاج. 

في 9 سبتمبر 2006   أجريت له عملية استئصال الورم  ولكنه  عانى أيضا من جلطة بساقه .

في عام 2009، قضت محكمة بإنهاء وضعه رهن الإقامة الجبرية.

ومن عام 2009  بقي خاضعا لرقابة شديدة، وكان مجبرا على إبلاغ السلطات بكل تحركاته.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في عام 2000:  إن خان كان يدير "شبكة دولية واسعة النطاق لنشر المعدات والمعرفة النووية التي وفرت محطة تسوق للدول التي تسعى إلى تطوير أسلحة نووية".

كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية أعمال هذه الشبكة بأنها "غيرت بشكل لا رجعة فيه مشهد انتشار الأسلحة النووية، وكان لها آثار دائمة على الأمن الدولي".

عالم الذرة الباكستاني عبد القدير خان أنحاء باكستان الهند قنبلة نووية

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وائل لطفي

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