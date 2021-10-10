الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتقدم صفوف طلاب التربية الرياضية لتأدية تحية العلم

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية فى اول يوم دراسه

بدأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جولته التفقدية لبدء العام الدراسي بكليات الجامعة بزيارة كلية التربية الرياضية، وتقدم صفوف الطلاب لتأدية تحية العلم، ووجه كلمة للطلاب الجدد بالتهنئة بالعام الدراسي الجديد وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد على أهمية أخذ التطعيمات كإجراء إجباري على الجميع حتى يستطيع التواجد بالحرم الجامعي، وضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والتوجه لأحد مراكز التطعيم المنتشرة بكليات الجامعة.

كما وجه الطلاب بأهمية الانضباط من اليوم الأول فى حضور المحاضرات، والالتزام بالأخلاق العامة والتقاليد الجامعية، والحفاظ على منشآت الكلية، وفي حالة مواجهة أي عقبات التوجه إلى العميد وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

 

التزام طلاب وزارة وزارة الصحة ضباط العام الدراسي اجراءات صحي هيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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