الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

تنموية واستكشافية

«البترول»: حفر 13 بئرًا ومد 3 خطوط أنابيب بحرية جديدة بخليج السويس

زيارة تفقدية لوزير
زيارة تفقدية لوزير البترول

استعرضت شركة بترول خليج السويس (جابكو)، النتائج الأولية لمشروع المسح السيزمى الجديد بمنطقة وسط خليج السويس، باستخدام أحدث التقنيات في مجال المسح السيزمي، والذي نفذته بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو، بتكلفة بلغت 49 مليون دولار.

ارتفاع الاحتياطيات بحوالى 62 مليون برميل 

وأوضحت «جابكو»، أنه سيتم حفر 7 آبار تنموية خلال الفترة القادمة، مع إجراء دراسة فنية لـ 6 آبار أخرى منها 3 آبار استكشافية، وارتفاع الاحتياطيات بحوالي 62 مليون برميل زيت خلال العامين السابقين منها 50 مليون برميل من خلال حفر آبار جديدة بامتداد شمال صفا.

وأشارت إلى أن يجري حاليًا حفر بئر استكشافى بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان، كما تم وضع خطة قصيرة الأجل لمد 3 خطوط أنابيب بحرية بحقل أكتوبر بشمال خليج السويس، بالإضافة إلى مد خط أنابيب برى ليربط بين منطقة تسهيلات الإنتاج برأس بكر ومحطة معالجة الزيت الخام بمنطقة رأس شقير.

هذا إلى جانب وضع خطة عمل يتم تنفيذها حتى نهاية العام الحالي تستهدف زيادة متوقعة فى الإنتاج تصل إلى 3400 برميل زيت يوميًا، كما تم استعراض برامج عمل جابكو لمنظومة التحكم الرقمي، والخاص بالمراقبة والتحكم فى الآبار عن بعد.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لعدد من المواقع والتسهيلات الإنتاجية بمنطقتى شقير ورأس غارب بخليج السويس بالبحر الأحمر.

واستمع وزير البترول ومرافقوه إلى عرض توضيحى  حول أهم نتائج أعمال شركتى غرب بكر ودارا للبترول والتطور الذى شهدته معدلات الاحتياطي في مناطق امتيازهما، وارتفاع الإنتاج اليومى من الزيت الخام إلى حوالى 12 ألف برميل زيت خام يوميًا من خلال 95 بئرًا منتج بالصحراء الشرقية والغربية.

كما تم استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الحالية والمستقبلية ، أهمها البدء فى حفر 16 بئر جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 5 آلاف برميل زيت خام للإنتاج اليومي.

البترول أنابيب خليج السويس بئر بحرية

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