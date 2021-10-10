الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: مصر لديها كل مقومات توطين صناعة السيارات

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة الكبير بصناعة السيارات والعمل على إقرار استراتيجية صناعة السيارات والمحادثات مع كبار مصنعي السيارات فى العالم، من شأنه أن يجعل مصر أحد أهم مراكز صناعة السيارات فى إفريقيا والشرق الأوسط، وسوقًا تصديرية لكافة دول القارة، لافتًا إلى أن مصر لديها كافة الإمكانيات والمقومات لتوطينها.

وأشار السلاب، في بيان له، إلى أن تسليم أرض المركز اللوجيستى المزمع أن تنشئه شركة مرسيدس العالمية فى العين السخنة لتوزيع السيارات محليًا وعالميًا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات التى تسعى الحكومة أن تكون مشروعات صناعية فى إحدى أهم الصناعات الثقيلة وهى صناعة السيارات، وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه من جعل مصر مركزًا لهذه الصناعة.

وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنته تدعم كل ما من شأنه النهوض بالصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه فى حال الحاجة إلى إقرار أى تشريعات تتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المؤهلة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، سيكون لها كامل الدعم، لتحقيق الهدف القومى بتحويل منطقة شرق قناة السويس لمركز لصناعة السيارات فى المنطقة.

النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب صناعة السيارات استراتيجية صناعة السيارات

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