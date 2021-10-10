الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

معلمة «طفل الواجب» تنفى تعرضه للضرب: «نطبطب على الأطفال مثل أمهاتهم»

طفل الواجب
طفل الواجب

أثار الطفل أحمد وحيد، الطالب بالصف الأول الابتدائي في مدرسة منية سندوب غرب المنصورة، جدلا واسعا عقب تداول فيديو له مع محافظ الدقهلية وهو يبكى ويقول للمحافظ: «إديني الواجب عايز أروح».

وقالت ميرفت متولي البطة، معملة بالمدرسة: «طبعا قعدنا نطبطب عليه ونحضنه زى مامته علشان يسكت»، مشيرة إلى أن «ما فعله الطفل أمر طبيعي لأنه أول يوم دراسة له».

وأضافت، لـ«الدستور»: إن والدة الطفل قالت له فى بداية اليوم «المدرسة هتكتبلك الواجب وتروح على طول» لذلك كان يبكي ويقول: «إدينى الواجب عايز أروح».

ونفت ميرفت كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا حول تعرض الطفل للضرب، متابعة: «دائما نحتوي الأطفال في هذه السن ونحببه في المدرسة والضرب ممنوع».

وكان محمد مصطفى مدير المدرسة قال: «تفاجأنا بموقف الطفل أمام المحافظ، ولكن هذا شىء طبيعي فهو في الصف لأول الابتدائي وهذا أول يوم له في حياته في الدراسة».

وأضاف: «في مثل هذه المواقف نعمل على احتواء الأطفال لنكون بديًلا للأب والأم، وهذا ما فعلته المعملة ميرفت البطة، وهي معلمة الطفل التي قامت باحتوائه في هذا الموقف».

وانطلق أول أيام العام الدراسي الجديد، أمس السبت، في ١٢ محافظة هي: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وبدأت الدراسة اليوم الأحد، بمدارس: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

محافظ الدقهلية القاهرة تصريحات المدرسة الشرق موقع الدستور الصف الأول الابتدائي تداول فيديو

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