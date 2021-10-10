الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالمفتاح المصطنع.. حبس عصابة سرقة السيارات بمدينة الشروق

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص شكلوا عصابة تخصصت في سرقة  السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج بمدينة الشروق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين، وإرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج، وتمكنوا من سرقة سيارتين بذات الأسلوب وقاموا بإخفائهم داخل أحد المخازن تمهيدًا لتفكيكهم وبيعهم لبعض المحلات بمنطقة الحرفيين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة سيارة باستخدام المفتاح المصطنع، بجوار أحد المولات بالمدينة وتم اقتيادهم  لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

حبس سرقة سيارة الشروق نيابة

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وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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